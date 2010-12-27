В Петербурге сдали в аренду особняк Колобовых за рубль

В городе состоялись первые торги по новой программе. Ее участниками стали два "брошенных" здания.

Как рассказали в комитете имущественных отношений Смольного, накануне состоялся аукцион, на котором выставили два объекта культурного наследия в Петроградском и Красногвардейском районах Петербурга: "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых" на Большой Зелениной и "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" на улице Химиков.

Суть новой программы заключается в низкой арендной ставке здания, которое будет занимать будущий владелец. Она составит один рубль.

Аукцион по особняку Колобовых выиграло ООО "ПЁТРЪ", которое при цене в 290 тыс. руб. предложило ставку в 2,5 млн рублей. Здание должно быть преобразовано под гостиницу в течение ближайших семи лет. Само обветшалое историческое здание требуется восстановить по согласованию с КГИОП.

Отметим, что на другого участника торгов заявок не поступило. "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" выставят на повторные торги в октябре.

Ранее нам стало известно, как петербургские власти будут спасать особняк Челищева.

Фото: Google Maps