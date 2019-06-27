Стало известно, как петербургские власти будут спасать особняк Челищева

Здание хотят выставить на торги.

Внимание градозащитников и активистов вновь приковано к особняку Челищева на Вознесенском проспекте, 36. Мародеры срезали со здания чугунные балясины лестничных ограждений, а также металлические рамы остекления в одном из залов. В настоящий момент здание находится в плачевном состоянии и с каждым днем разрушается все больше. В интерьерах можно увидеть растущие грибы и частичный провал пола. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Ситуацию с особняком находится под контролем у Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Здание включили в программу "Аренда памятника за 1 рубль". Чтобы ускорить процесс реставрации, оно будет выставлено на торги одним из первых.

Ранее мы писали, что в Петербурге открыли Банковский мост с отреставрированными грифонами.

Фото: citywalls.ru