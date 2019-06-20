В Петербурге открыли Банковский мост с отреставрированными грифонами

Обновленные крылатые львы провели в реставрационной мастерской целый год: теперь они надежно защищены от вандалов и климата. Реконструкции подверглась и сама переправа. Банковскому мосту вернули исторический цвет и усилили несущие конструкции.

Это представление - дань 200-летней истории города, которая прошла перед глазами крылатых львов. С 1826 года грифоны не покидали своих постаментов: слишком дорого городской казне обошелся бы капитальный ремонт. Но помогли меценаты – главный спонсор проекта – Сбербанк.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Впервые большая реставрация с полным демонтажом, которая позволила в полной мере восстановить облик этих прекрасных скульптур

Реставрация грифонов в мастерских проходила целый год – с мая 2017 по май 2018 года. До этого их приводили в порядок 20 лет назад, не снимая с постаментов. Крылатые львы находились в аварийном состоянии: коррозия, трещины, отверстия – не только из-за петербургского климата, но и излишней народной любви – чего только не нашли реставраторы внутри скульптур: монеты, записки и предметы быта. Хотя главная функция грифонов – скрывать несущие конструкции моста.

Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга:

Мы переживали из-за того, что все-таки мост 200 лет стоял на одном месте и вант должен точно попасть в рот грифону, движение ванта во рту грифона очень не большой – мы больше всего боялись попадем ли, все получилось, все попало.

Демонтаж скульптур позволил полноценно обследовать конструкции и выполнить капитальный ремонт Банковского моста. Стоимость работ без учета реставрации скульптур составила более 36 миллионов рублей.

Сергей Харлашкин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга:

В процессе реставрации заменено порядка 120 элементов, которые безвозвратно утрачены, остальные все восстанавливались элементы скрупулёзно вручную. При этом заменены все несущие конструкции, по максимуму остались все исторические детали.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Для нас это некий элемент корпоративной культуры, и мы очень гордимся тем, что нам удалось сегодня совместно с коллегами сделать такой прекрасный подарок нашему любимому городу, горожанам и гостям, которые приезжают и могут насладиться этой красотой.

Во время реставрационных работ самим скульптурам вернули исторический облик – туловище мифических животных перекрасили в оригинальный цвет патинированной бронзы, изменили форму фонарей и позолотили хохолки и гребни на спине – так как это было до 50-х годов прошлого века.

Во время работ реставраторы использовали специальную антивандальную краску: с нее проще смывать надписи и граффити, а все щели между плинтом и самой скульптурой, в которые нерадивые горожане и туристы пытались просовывать записки и монеты – отныне тщательно закрыты.