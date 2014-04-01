Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщили представители Международного олимпийского комитета. Специалисты уточнили, что соревнования состоятся на территории итальянских городов Милан и Кортина-д"Ампеццо.
Победителем голосования стал логотип Futura. Он набрал 78 процентов голосов поддержки.Эмблема представляет из себя стилизованное изображение цифры 26, выполненное в сером цвете.
Напомним, что Олимпиада 2026 года в Италии запланирована на период 6 по 26 февраля.
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня.
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