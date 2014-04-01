Мероприятие будет проводиться в Италии с 6 по 26 февраля.

Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщили представители Международного олимпийского комитета. Специалисты уточнили, что соревнования состоятся на территории итальянских городов Милан и Кортина-д"Ампеццо.

Победителем голосования стал логотип Futura. Он набрал 78 процентов голосов поддержки.Эмблема представляет из себя стилизованное изображение цифры 26, выполненное в сером цвете.

Напомним, что Олимпиада 2026 года в Италии запланирована на период 6 по 26 февраля.

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.