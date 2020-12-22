"Яндекс" выступил против предустановки приложений компании без возможности удаления

Компания "чисто по-человечески" согласна со всеми, кто возмущается по поводу невозможности удаления ПО

"Яндекс" обратился к Samsung с просьбой не инсталлировать приложения компании без возможности их удаления. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на управляющего директора группы компании "Яндекс" Тиграна Худавердяна.

Ранее СМИ сообщали, что Samsung начал устанавливать на смартфоны российские приложения. Этого требует новое законодательство РФ.

Мы обратились в Samsung и другим вендорам с просьбой не делать так с нашими приложениями – не устанавливать приложения "Яндекса" без возможности удаления. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается. Тигран Худавердян в Facebook

По словам Худавердяна, российский интернет-холдинг уже связался со всеми вендорами по этому вопросу. В результате "Яндекс" договорился с Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio о том, что приложения на устройствах этих компаний будут удаляемыми.

Напомним, в декабре прошлого года Россия приняла закон, согласно которому с 1 апреля 2021 года будет запрещено продавать в стране технически сложные товары без предустановки утвержденного правительством российского программного обеспечения.

Ранее в Петербурге были задержаны участники акции против блокировки Twitter.

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