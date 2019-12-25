Мошенники создали фейковый TikTok на русском языке

Фейк имитирует официальный сайт социальной сети.

Сайт, созданный мошенниками, собирает данные для входа в аккаунт соцсети TikTok. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

По его словам, пользователь переходит по ссылке, вводит данные для авторизации, после чего его перенаправляют на официальное приложение TIkTok. А введенные данные для входа оказываются в рука мошенников.

Мошенники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена. ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско

Tik Tok уже отправил на блокировку фейк-сайта, сообщили газете "Коммерсантъ" в сервисе.

Ранее Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц.

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