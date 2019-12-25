По его словам, вопрос о блокировке платформы будет рассматриваться в ближайший месяц.

Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённые материалы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина.

Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства. Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора

По его словам, вопрос о блокировке платформы будет рассматриваться в ближайший месяц.

Ранее он писал, что Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России.

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