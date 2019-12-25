Отмечается, что на первом этапе доступ к соцсети будет замедлен на половине компьютеров и со всех мобильных устройств.

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России. Об этом сообщили в ведомстве.

Социальная сеть будет работать медленнее с 10 марта. В Роскомнадзоре заявили, что данная мера должна принудить глобальную корпорацию к соблюдению российского законодательства и защитить граждан РФ "от влияния противоправного контента".

Подчёркивается, что Twitter с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет к суициду, а также содержащий детскую порнографию и информацию о наркотических средствах.

Отмечается, что на первом этапе доступ к соцсети будет замедлен на половине компьютеров и со всех мобильных устройств.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об отключении сотовой связи в тюрьмах по просьбе ФСИН.

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