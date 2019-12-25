Совет Федерации одобрил закон об отключении сотовой связи в тюрьмах по просьбе ФСИН

Сенаторы одобрили законопроект, обзывающий мобильных операторов отказывать осужденным в услугах связи.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Документ был рассмотрен на 500-ом по счету собрании верхней палаты парламента.

Проект подразумевает, что российские операторы должны прекратить оказание услуг связи по номерам, которыми пользуются заключенные в СИЗО и ИК. Основанием для такой меры будет письменное решение главы, заместителя главы или начальника регионального отделения надзорного ведомства.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что в 2018 году сотрудники тюрем изъяли у заключенных порядка 56 тысяч мобильных устройств. также за попытку передать гаджет оперативники задержали более пяти тысяч человек. Сенаторы отметили, что это происходит несмотря на то, что по стране действует запрет на то, чтобы осужденные имели при себе средства сотовой связи на режимных объектах. При этом специалисты уточнили, что часто связь используется осужденными для мошенничества, оказания давления на свидетелей или координации действий участников ОПГ, которые находятся на свободе.

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Фото: Piter.tv