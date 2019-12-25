Редакция была вынуждена удалить фрагменты исследования, чтобы избежать полной блокировки издания.

Роскомнадзор потребовал от "Медиазоны" удалить исследование о коронавирусе в колониях. Об этом издание сообщает со ссылкой на письмо из ведомства. В нём от "Медиазоны" требуют удалить исследование "Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН", которое журналисты провели вместе с правозащитной организацией "Зона права".

Как пишет главный редактор издания Сергей Смирнов в своём телеграм-канале, журналисты и правозащитники по собственным источникам собирали информацию о COVID-19 в российских тюрьмах и сделали вывод, что официальная статистика от ФСИН не отражает реальное положение дел.

При этом Роскомнадзор не уточняет, какой именно фрагмент текста "содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений". Сергей Смирнов в беседе с "Коммерсантом" отмечает, что исследование основывалось на открытых данных из СМИ, поэтому претензии ведомства ему непонятны. Он рассказал, что редакция была вынуждена удалить фрагменты исследования, чтобы избежать полной блокировки издания.

Мы, естественно, попытаемся выяснить у Роскомнадзора, в чем претензии. Сергей Смирнов, главный редактор "Медиазоны"

Он отметил, что редакция готова убрать сомнительные моменты в тексте, если они найдутся, и после вернуть исследование. Однако сейчас журналисты, по словам главреда, даже не понимают "о чём речь".

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