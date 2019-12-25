В Петербурге суд обязал МВД выплатить компенсацию за пытки подростка

Полицейские утверждали, что мальчика избили охранники магазина.

Колпинский районный суд Петербурга обязал МВД выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред местному 18-летнему жителю. Об этом сообщила "Медиазона".

В мае прошлого года тогда еще несовершеннолетнего Коваля В. доставили в отдел, не уведомив родителей. Кассир заподозрил парня в краже. Полицейские нанесли петербуржцу удары ногами и дубинкой. Позже в самом управлении заявили, что подростка избили охранники магазина.

Позже полицейские сознались, их приговорили 1 году и 8 месяцам колонии и 1,5 годам лишения свободы соответственно по статье 286 УК РФ. В общем сотрудники выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей.

Защита управления собирается обжаловать решение о выплате еще одной компенсации.

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Фото: Piter.TV