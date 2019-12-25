Ведомство хочет запросить из бюджета на эти цели три миллиарда рублей.

ФСИН планирует ликвидировать "колл-центры" в тюрьмах. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в кабмине и федеральной службе исполнения наказаний.

В "Ростехе", который сотрудничает с ФСИН в направлении цифровизации, рассказали, что сейчас у проблемы "колл-центров" в колониях рассматривается несколько решений — например, применять средства для экранизации сигнала или создание выборочных помех.

Собеседник из госкорпорации рассказал, что один модуль такого устройства сканирует эфир. Если он находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. Аппарат должен работать по ситуации, а не в круглосуточном режиме.

На оснащение таким оборудованием, которое будет глушить в колониях сигнал сотовых операторов, ФСИН планирует запросить из бюджета три миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН.

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