Девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН

Щенков привезли из племенного питомника служебного собаководства УФСИН Республики Коми.

Ряды петербургское тюремного ведомства пополнили шесть щенков бельгийской овчарки и три щенка немецкой овчарки. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Щенков привезли из племенного питомника служебного собаководства УФСИН Республики Коми. За каждым щенком закрепили кинолога, скоро они приступят к специальной дрессировке.

Собак будут учить искать людей по следу, выбирать вещи по индивидуальному запаху, выбирать людей из толпы по запаху, искать наркотики, боеприпасы.



Все собаки пройдут трехмесячную подготовку в учреждениях, подведомственных УФСИН.

Пес Волк Меркурий помогает петербургской полиции раскрывать преступления.

Фото: УФСИН