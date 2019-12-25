Девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН

Ряды петербургское тюремного ведомства пополнили шесть щенков бельгийской овчарки и три щенка немецкой овчарки. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.
Щенков привезли из племенного питомника служебного собаководства УФСИН Республики Коми. За каждым щенком закрепили кинолога, скоро они приступят к специальной дрессировке.
Собак будут учить искать людей по следу, выбирать вещи по индивидуальному запаху, выбирать людей из толпы по запаху, искать наркотики, боеприпасы.
Все собаки пройдут трехмесячную подготовку в учреждениях, подведомственных УФСИН.
Пес Волк Меркурий помогает петербургской полиции раскрывать преступления.
Фото: УФСИН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все