Владимир Голубев рассказал о проекте по распространению принципов ответственного собаководства.

Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести на территории страны обязательную регистрацию домашних животных. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал президент организации Владимир Голубев. Эксперт добавил, что также инициатива связана с ведением учета деятельности заводчиков. По мнению аналитиков, государству важно регулировать это направление и ответственно подходить к разведению и содержанию животных в России.

Наша принципиальная позиция включает несколько ключевых мер: обязательная регистрация домашних животных. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина. Владимир Голубев, президент РКФ

Позиция кинологической федерации заключается в том, что властям важно организовать образовательную и просветительскую работу, направленную на формирование принципов ответственного собаководства. Владимир Голубев уточнил, что такое широкое образование должны получить все будущие владельцы питомцев.

