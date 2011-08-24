Медвежонок в Нижне-Свирском заповеднике станцевал перед фотоловушкой

Забавные движения молодого медведя запечатлели на видео.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике фотоловушка запечатлела забавный "танец" молодого бурого медведя. Видео с энергичным медвежонком, активно трущимся о дерево, было опубликовано в официальном Telegram-канале. "Вы только посмотрите, как старательны в своих движениях юные хозяева леса!" — отмечается в сопроводительном тексте к видео, где медвежонок демонстрирует уверенные движения, напоминающие танцевальные па.

Такое поведение является естественным для медведей в осенний период. По словам специалистов, животные трутся о деревья по нескольким причинам: для маркировки территории с помощью запаховых желез, расположенных на спине и шее; для снятия зуда во время сезонной линьки; а также для ухода за шерстью, когда кора дерева работает как естественная щетка.

Это уже не первое появление "танцующего" представиля медвежьих в объективах фотоловушек заповедника. Ранее мишка в Нижне-Свирском заповеднике показал, как нужно встречать теплое воскресенье.

Видео: Telegram / n_svirsky