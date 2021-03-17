Мишка в Нижне-Свирском заповеднике показал, как нужно встречать теплое воскресенье

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела медведя в естественной среде обитания. Кадры показывают здорового взрослого зверя, спокойно передвигающегося по территории заповедника.

В воскресенье, 15 сентября, жителей и гостей Северной столицы ждет комфортная погода. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, ночью слабый, днем умеренный.

Температурный режим будет мягким: ночью столбики термометров покажут +12...+14 градусов, местами до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет понижаться.

Метеорологические условия в воскресенье благоприятны как для посещения природных территорий, так и для прогулок по городу. Специалисты рекомендуют воспользоваться возможностью провести день на свежем воздухе перед началом новой рабочей недели.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник