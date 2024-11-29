В Нижне-Свирском заповеднике бобр и лось устроили "рабочую смену" у дерева

На видео с фотоловушки запечатлен редкий эпизод сотрудничества лесных обитателей.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника опубликовали уникальные кадры взаимодействия бобра и лося, снятые фотоловушкой. На видео видно, как бобр, устав от работы по "спиливанию" дерева, оставляет свою деятельность, после чего к стволу подходит лось и продолжает обдирать кору.

Лесная команда в деле! Бобер устал, лось подхватил эстафету. Взаимовыручка и в лесу важна! Нижне-Свирский государственный заповедник

Кадры демонстрируют редкий пример своеобразного "сотрудничества" между представителями разных видов лесных животных. Бобры обычно валят деревья для строительства плотин и добычи пищи, в то время как лоси питаются корой и молодыми побегами. Специалисты отмечают, что такие наблюдения помогают лучше понимать экологические взаимосвязи в дикой природе.

Видео: Telegram / Нижне-Свирский государственный заповедник (n_svirsky)