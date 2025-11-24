Видеоловушка Нижне-Свирского заповедника поймала танцующего медведя

Вероятно, медведь решил воспользоваться последними днями перед сном, чтобы хорошенько поточить когти и расчесать спину.

Биолог Павел Глазков сообщил, что видеоловушка, установленная специалистами Нижне-Свирского государственного заповедника, зафиксировала взрослого бурого медведя, который всё ещё активен и не собирается ложиться в зимнюю спячку.

Вероятно, медведь решил воспользоваться последними днями перед сном, чтобы хорошенько поточить когти и расчесать спину. Ведь проспать четыре зимних месяца лежа на одном боку совсем непросто, пояснил Глазков.

Работники заповедника используют автоматические видеокамеры для мониторинга периода спячки. Как правило, молодые особи и самки медведей уже давно обустроились в своих убежищах, тогда как зрелые самцы чаще откладывают процесс погружения в глубокий сон и дожидаются значительных осадков и похолодания.

Ранее мы сообщили о том, что енотовидные собаки в Нижне-Свирском заповеднике устроили пристальный контроль качества фотоловушки.

Видео: пресс-служба ФГБУ "Нижне-Свирский государственный заповедник"