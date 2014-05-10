Ленинградский зоопарк показал, как ловкая пума забирается на дерево

Горные львы способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5 метров.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 9 сентября показали, как пума забирается на дерево. Эти животные отлично лазают по растениям, а также передвигаются по горным склонам и скалам.

Горные львы способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5 метров и развивать скорость до 60 км/ч. В целом они могут приспособиться к жизни в любой местности.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)