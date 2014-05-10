  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
106
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк показал, как ловкая пума забирается на дерево

0 0

Горные львы способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5 метров.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 9 сентября показали, как пума забирается на дерево. Эти животные отлично лазают по растениям, а также передвигаются по горным склонам и скалам. 

Горные львы способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5 метров и развивать скорость до 60 км/ч. В целом они могут приспособиться к жизни в любой местности. 

Ранее в учреждении рассказали, зачем птицам третье веко. Оно работает как дополнительный щит, а именно – увлажняет, очищает и защищает роговицу. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

Теги: ленинградский зоопарк, пума
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии