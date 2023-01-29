  1. Главная
В Ленинградском зоопарке рассказали, зачем птицам третье веко

В Ленинградском зоопарке сообщили, что у птиц есть третье веко. Оно называется мигательной перепонкой и представляет полупрозрачную мембрану, которая движется от внутреннего уголка глаза к наружному. Ее видно на кадрах с белохвостым орланом. 

Веко работает как дополнительный щит, а именно – увлажняет, очищает и защищает роговицу. 

Орлан может видеть сквозь перепонку, хоть и менее четко. Это особенно важно, когда он летит на скорости, охотится или ныряет за добычей. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что карликовый мангуст начал подготовку к следующему пляжному сезону. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

