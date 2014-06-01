Карликовый мангуст в Ленинградском зоопарке начал подготовку к следующему пляжному сезону

Отличный мотивационный пример для всех.

Карликовый мангуст из Ленинградского зоопарка стал примером для подражания, начав подготовку к следующему летнему сезону заранее. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, у него осталось 268 дней, чтобы привести себя в идеальную форму.

Сотрудники зоопарка с юмором обратились к посетителямв социальных сетях, сопроводив пост видео с активным животным:

"Итак. У нас есть 268 дней, чтобы похудеть к следующему лету. Карликовый мангуст уже начал, а вы?"

Видеоматериал предоставила ведущий зоолог отдела "Хищные млекопитающие" Юлия Гилицкая. На кадрах видно, как подвижный мангуст демонстрирует высокую активность, что является частью естественного поведения этих животных.

Отметим, что мангусты — небольшие хищники из сем ейства мангустовых, отличающиеся стройным телосложением и активным образом жизни. Они имеют удлинённое пропорциональное тело, длинный пушистый хвост и короткие ноги. Окраска животных преимущественно бурая или серая, с воз можными полосами или кольцевым узор ом на хвосте.

Большинство видов мангустов ведут одиночный образ жизни, хотя некоторые, включая карликовых мангустов, относятся к социальным животным. В природе они обитают в расщелинах скал, дуплах деревьев или норах, а некоторые африканские виды используют для жилья вентиляционные шахты термитников.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали обед лемура вари Ганса.

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка / Юлия Гилицкая