В Ленинградском зоопарке показали обед лемура вари Ганса

Ленинградский зоопарк представил свежий видеоролик, главным героем которого выступил очаровательный лемур вари по имени Ганс, которого засняли за трапезой.

Что может быть лучше, чем конец рабочей недели — пятница? Только АСМР от нашего лемура вари Ганса в эту самую пятницу. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Стоит отметить, что подобные записи звуков, производимых лемурами вари, публикуются не впервые, вызывая интерес зрителей своей необычной акустикой.

Видео: Пресс-служба Ленинградского зоопарка