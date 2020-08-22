Альпаке Сайке из Ленинградского зоопарка исполнился год

В Ленинградском зоопарке 4 сентября свой день рождения отметила альпака Сайка. Об этом рассказали в учреждении.
Сайка с первого дня стала любимицей многих гостей и сотрудников: она дарит море положительных эмоций ежедневно.
Мы наблюдали, как она растет и превращается в любопытного и игривого подростка. Первые шаги по пушистому снегу, знакомство с зеленой травкой и робкие встречи с другими обитателями зоопарка – чего только не было за этот год.
Сейчас альпака живет вместе с тетей Шарлоткой в вольере на детской контактной площадке.
Ранее в зоопарке произошло пополнение: переехала самка тибетского яка Ирга.
