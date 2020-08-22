  1. Главная
Альпаке Сайке из Ленинградского зоопарка исполнился год
Альпаке Сайке из Ленинградского зоопарка исполнился год

Сейчас альпака живет вместе с тетей Шарлоткой в вольере на детской контактной площадке.

В Ленинградском зоопарке 4 сентября свой день рождения отметила альпака Сайка. Об этом рассказали в учреждении. 

Сайка с первого дня стала любимицей многих гостей и сотрудников: она дарит море положительных эмоций ежедневно. 

Мы наблюдали, как она растет и превращается в любопытного и игривого подростка. Первые шаги по пушистому снегу, знакомство с зеленой травкой и робкие встречи с другими обитателями зоопарка – чего только не было за этот год. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Сейчас альпака живет вместе с тетей Шарлоткой в вольере на детской контактной площадке. 

Ранее в зоопарке произошло пополнение: переехала самка тибетского яка Ирга. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

