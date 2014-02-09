  1. Главная
Сегодня, 15:47
69
В Ленинградском зоопарке произошло пополнение: переехала самка тибетского яка Ирга

В Ленинградском зоопарке пополнение: из Москвы переехала самка тибетского яка по имени Ирга. Ей 3 года, раньше она жила в частном хозяйстве, пишет 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Ирга была на карантине месяц, як охотно идет на контакт и имеет игривый нрав. Уже начались ветеринарные тренинги. 

У нее характер такой, достаточно задиристый. Чтобы животное не получало стресса при ветеринарных обработках, она должна добровольно давать обрезать копыта, расчесывать шерсть, осматривать глаза, уши, ноги и живот. 

Людмила Захарова, начальник отдела копытных и мелких животных Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: миллионным посетителем зоопарка в 2025 году стал студент. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тибетский як
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

