В Ленинградском зоопарке произошло пополнение: переехала самка тибетского яка Ирга

В Ленинградском зоопарке пополнение: из Москвы переехала самка тибетского яка по имени Ирга. Ей 3 года, раньше она жила в частном хозяйстве, пишет 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Ирга была на карантине месяц, як охотно идет на контакт и имеет игривый нрав. Уже начались ветеринарные тренинги.

У нее характер такой, достаточно задиристый. Чтобы животное не получало стресса при ветеринарных обработках, она должна добровольно давать обрезать копыта, расчесывать шерсть, осматривать глаза, уши, ноги и живот. Людмила Захарова, начальник отдела копытных и мелких животных Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка