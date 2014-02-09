Счастливчиком стал студент Иван Миляев, который пришёл со своей женой Людмилой.

Миллионным посетителем Ленинградского зоопарка в 2025 году стал студент из Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.

С каждым годом мы встречаем миллионного посетителя всё раньше. В этот раз это произошло в самый последний день лета – 31 августа. Такое прекрасное завершение тёплого времени года. Ленинградский зоопарк

Счастливчиком стал студент Иван Миляев, который пришёл со своей женой Людмилой. Пара приехала в Петербург из Краснодарского края, чтобы учиться. В этом году Иван и Людмила посещали Ленинградский зоопарк уже два раза.

Миллионному посетителю подарили памятные сувениры от зоопарка и билеты на следующее посещение.

Ранее стало известно, что Ленинградский зоопарк сократит время работы с наступлением осени.

Фото: Telegram/ Ленинградский зоопарк