Ленинградский зоопарк сократит время работы с наступлением осени

В Ленинградском зоопарке рассказали о том, что с наступлением осени сократится время работы учреждения. Двери будут открыты с 10:00 до 20:00, кассы закрываются на час раньше – в 19:90.

Круг катания станет доступным с 11:00 до 18:45, график работы контактной площадки с козами – с 10:00 до 18:30, кафе – с 11:00 до 19:30.

Сувенирные киоски откроют с 11:00 до 15:45 и с 10:00 до 17:45. Расписание работы павильона "Хищные звери" – 10:00-20:00.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка