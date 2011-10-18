  1. Главная
Петербуржцы могут передать обитателям Ленинградского зоопарка ягоды и овощи
Сегодня, 14:49
Продлится акция до 25 сентября.

В Ленинградском зоопарке стартовала ежегодная акция "Дары осени". Каждый желающий сможет передать для обитателей различные плоды, ягоды и овощи, сообщили в учреждении 28 августа. 

Отмечается, что хищники, приматы, грызуны, рептилии, насекомые и птицы не только лакомятся дарами, но и играют с ними, строят домики. Можно приносить ветки малины, дубовые ветки, желуди, красную и черноплодную рябину, бруснику, клюкву, чернику, груши, тыкву, патиссоны, зеленые огурцы, морковь, картофель, капусту, свеклу и репу. 

Пожалуйста, приносите только свежие овощи, ягоды и плоды. Испорченные продукты не принимаются. Ягоды можно приносить мороженные, но без признаков порчи или брожения. Просим вас также не смешивать виды ягод и класть их в отдельные тары или пакеты, так как корма у разных животных отличаются. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Продлится акция до 25 сентября. Продукты получится оставить на административном входе или служебном въезде зоопарка в любое время. 

Ранее мы рассказывали о том, что агути Оливер и воробей подружились в Ленинградском зоопарке. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

