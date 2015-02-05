  1. Главная
Сегодня, 14:46
Агути Оливер и воробей подружились в Ленинградском зоопарке

Птица предпочитает проводить время рядом с Оливером и при этом чувствует себя расслабленно.

В Ленинградском зоопарке подружились агути и воробей. Об этом сообщили 27 августа в учреждении. 

Голуби, вороны и воробьи неизбежно появляются в зоопарках. Пернатых привлекают корма обитателей. Так один воробей и оказался в вольере агути Оливера и семейства саймири. 

Вскоре сотрудники зоопарка заметили, что птица предпочитает проводить время рядом с Оливером и при этом чувствует себя расслабленно. То грызун и птица лежат на пне и греются, то трапезничают из одной миски, то отдыхают на общей территории вольера. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

За необычной дружбой стоит понаблюдать как можно скорее, поскольку грызун переедет в павильон "Приматы". 

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк представил рацион харз Сильвера и Катрины. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

