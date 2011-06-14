Ленинградский зоопарк представил рацион харз Сильвера и Катрины

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 августа рассказали, чем питаются харзы Сильвер и Катрина.
Эти животные являются хищниками, однако их меню совсем небольшое. Зверьки предпочитают растительные корма, особенно ягоды и фрукты. Такое питание помогает получать дополнительные витамины и влагу. Сегодня харз угостили малиной и голубикой.
Ранее в зоопарке сообщили, как "разговаривают" тамарины. Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом, при общении на расстоянии используется пронзительный свист.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
