Сегодня, 15:46
162
Ленинградский зоопарк представил рацион харз Сильвера и Катрины

Сегодня их угостили малиной и голубикой.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 августа рассказали, чем питаются харзы Сильвер и Катрина. 

Эти животные являются хищниками, однако их меню совсем небольшое. Зверьки предпочитают растительные корма, особенно ягоды и фрукты. Такое питание помогает получать дополнительные витамины и влагу. Сегодня харз угостили малиной и голубикой. 

Ранее в зоопарке сообщили, как "разговаривают" тамарины. Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом, при общении на расстоянии используется пронзительный свист. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

