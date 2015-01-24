  1. Главная
Сегодня, 14:59
В Ленинградском зоопарке рассказали, как "разговаривают" тамарины

Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам рассказали, как "разговаривают" буроголовые тамарины. Их звуки очень напоминают птичью "речь" – сложную высокотональную вокализацию. 

Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом, при общении на расстоянии используется пронзительный свист. 

Чтобы услышать "разговоры" буроголовых тамаринов вживую, обязательно приходите в зоопарк. Их вольер находится напротив павильона "Тропический дом". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: ленивцы, пака и дурукули обживают новый вольер в Ленинградском зоопарке. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

