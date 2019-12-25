Штраф за жестокое обращение с животными могут повысить до 1 млн рублей

Сейчас законопроект находится на отзыве в федеральном правительстве.

Принудительные работы на срок до пяти лет и повышение штрафа в размере до одного миллиона рублей за жестокое обращение с животными могут ввести на российской территории. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были подготовлены сенатором Айратом Гибатдиновым по информации от журналистов из газеты "Известия". В пояснительной записке парламентарий из верхней палаты уточнил, что важно ввести отдельное наказание за преступления, совершенные общеопасным способом. В частности, речь идет о разбрасывании отравы. Также отягчающим условием будет повторное нарушение статьи о жестоком обращении с животными и действия, совершенные с особой жестокостью.

Несмотря на проводимую государством политику по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга - когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак и других общественных пространствах. текст пояснительной записки

Политический деятель в комментарии газете признался в том, что часто нарушители закладывают опасные приманки для животных во дворах, рядом с детскими площадками. Однако никто из злоумышленников не может гарантировать, что отравленный кусок не подберет ребенок. Госдуме выступили с инициативой установить штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период от двух до пяти лет. Также проект предусматривает принудительные работы в отношении правонарушителя на срок до пяти лет или его лишение свободы на срок от трех до пяти лет при возможном взыскании дохода осужденного за тот же период либо без него.

В Александровском парке изъяли змей с травмированной чешуей.

Фото: Piter.tv