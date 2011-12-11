Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге заявил о шантаже со стороны ребенка

В Петербурге продолжается расследование резонансного дела об убийстве 9-летнего мальчика. Обвиняемый Пётр Жилкин в интервью 78.ru изложил собственную версию событий, согласно которой мальчик сам спровоцировал трагедию, шантажируя его.

По словам Жилкина, ребёнок требовал у него крупную сумму денег, угрожая рассказать родственникам о якобы имевших место непристойных действиях со стороны взрослого. Мужчина утверждает, что уже отдал мальчику все наличные, которые были при нём (около 15 тысяч рублей), однако тот продолжал настаивать на выплате полумиллиона рублей.

Жилкин настаивает, что не планировал убийство. Он заявил, что его целью было лишь обездвижить ребёнка: он связал ему руки, заклеил рот и перенёс в машину. Осознав, что ребенок не подаёт признаков жизни, он попытался проверить пульс, но было уже поздно. Обвиняемый продолжает утверждать, что у него не было умысла на убийство.

