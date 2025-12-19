Похороны убитого в Петербурге мальчика состоятся 11 февраля

Церемония прощания с 9-летним мальчиком из Петербурга, которого убил 38-летний Петр Жилкин, пройдет 11 февраля на Южном кладбище в примерно в 13:00. Об этом рассказал адвокат Никита Сорокин, представляющий семью погибшего, в своем Telegram-канале.
Кроме того, юрист уточнил, что мероприятие состоится на главной площади кладбища, вдали от часовни, и прикрепил план расположения. Территорию будут охранять полицейские и сотрудники Росгвардии.
Мальчик исчез в Петербурге 30 января. Поиски продолжались несколько дней, и лишь в ночь на 3 февраля водолазы обнаружили тело ребенка недалеко от Нижнего Шингерского водопада близ деревни Большое Забородье в Ленинградской области.
В совершении преступления против Паши сознался 39-летний житель Донбасса Петр Жилкин, арестованный накануне. Причиной ужасающего убийства, за которое подозреваемому светит пожизненное заключение, послужила педофилия.
Фото: Piter.TV
