Петербургский омбудсмен усомнилась в работе соцслужб после гибели ребенка

Соцподдержка не сработала трагедия с 9-летним Пашей вызвала вопросы.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова публично раскритиковала действия социальных служб после убийства девятилетнего Паши из многодетной семьи, которая находилась под контролем органов опеки. Об этом пишет КП-Петербург.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила о серьезных недостатках в работе социальных служб, которые сопровождали многодетную семью девятилетнего Паши, погибшего в результате преступления. По ее словам, семья длительное время находилась в поле зрения профильных ведомств, однако реальная помощь оказана не была.

Агапитова сообщила, что у родителей возникали сложности с устройством детей в образовательные учреждения. В частности, вопрос зачисления Паши в школу оставался нерешенным, а получение мест в детском саду для младших детей затягивалось. Несмотря на задекларированную поддержку многодетных семей, конкретные меры приняты не были. Омбудсмен отметила, что социальные службы ограничивались формальным контролем. В числе предпринятых действий был административный штраф матери за неудовлетворительное состояние жилья. При этом обращения женщины за помощью в организации обучения и присмотра за детьми, включая предоставление социальной няни, результата не дали.

Трагедия произошла после того, как ребенок пропал 30 января. Позднее следствие установило, что мальчика похитил и убил 38-летний мужчина. Случай вызвал широкий общественный резонанс, в том числе из-за того, что ребенок не посещал школу и подрабатывал на парковке крупного торгового центра. Светлана Агапитова подчеркнула, что после подобных трагедий традиционно начинаются проверки, однако реальные выводы и персональная ответственность, как правило, не следуют.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области