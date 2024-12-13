Прокуратура провела проверку по обращению о ненадлежащем содержании змей вблизи Ленинградского зоопарка

В рамках дальнейшего расследования рассматриваются меры привлечения виновных лиц к ответственности по статье 8.53 КоАП РФ ("несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию"), а также возможные признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ ("жестокое обращение с животными").

Прокуратурой Петроградского района проведена проверка соблюдения законов об ответственном содержании животных после поступления жалобы от гражданина. Проверка выполнена с участием сотрудников Ленинградского зоопарка, представителей полиции и специалистов Комитета по экологии и природопользованию.

Установлено, что на территории Александровского парка, неподалеку от Ленинградского зоопарка, велась платная показательная экспозиция змей без соответствующего разрешения. В представленных документах были обнаружены несоответствия, касающиеся пород представленных пресмыкающихся.

Также выявлено нарушение условий содержания: животные находились без защитных укрытий, необходимых для поддержания их здоровья, а кожа каждой змеи имела механические повреждения. После выявления нарушений все животные были конфискованы и помещены на временное содержание в Ленинградском зоопарке.

Проверка прокуратурой продолжается. В рамках дальнейшего расследования рассматриваются меры привлечения виновных лиц к ответственности по статье 8.53 КоАП РФ ("несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию"), а также возможные признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ ("жестокое обращение с животными").

Фото и видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга