Прокуратура направила в суд иск о лишении наркозависимого петербуржца водительских прав

Прокуратура Василеостровского района направила иск в суд о лишении наркозависимого гражданина водительских прав.
Установлено, что один из жителей района состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с устойчивой зависимостью от наркотических средств. При этом мужчина имеет водительское удостоверение, позволяющее ему управлять транспортными средствами категории "В", что создает угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения наркозависимого водителя, которое находится на рассмотрении.
