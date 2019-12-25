Прокуратура направила в суд иск о лишении наркозависимого петербуржца водительских прав

Дело находится на рассмотрении.

Прокуратура Василеостровского района направила иск в суд о лишении наркозависимого гражданина водительских прав.

Установлено, что один из жителей района состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с устойчивой зависимостью от наркотических средств. При этом мужчина имеет водительское удостоверение, позволяющее ему управлять транспортными средствами категории "В", что создает угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения наркозависимого водителя, которое находится на рассмотрении.

На Шуваловском проспекте полиция задержала квартирного наркоагронома.

Фото: Piter.tv