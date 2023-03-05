На Шуваловском проспекте полиция задержала квартирного наркоагронома

Общая масса изъятых наркотических средств составила 890,5 грамма.

Полиция задержала квартирного наркоагронома на Шуваловском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рамках профилактической операции "Мак-2025" правоохранители задержали 32-летнего жителя дома 37 по Шуваловскому проспекту. По адресу проживания задержанного полицейские обнаружили электронные весы, упаковочный материал, наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой 128,8 грамма, части наркотического средства конопля, массой 761,70 грамма и 10 кустов конопли. Общая масса изъятых наркотических средств составила 890,5 грамма.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Видео: МВД по СПб и ЛО