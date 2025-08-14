Жительница Соснового Бора и два её сына торговали наркотиками в Петербурге и Ленобласти

По данным полиции, мать отвечала за хранение и фасовку "товара", а ее сыновья выступали в роли сбытчиков.

Полицейские задержали жительницу Соснового Бора и двух ее сыновей, торговавших наркотиками. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативниками задержаны 56-летняя жительница Соснового Бора, а также двое ее сыновей, 26 и 30 лет, которые распространяли запрещенные вещества синтетического и растительного происхождения на территории Петербурга и Ленобласти. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся как контактным, так и бесконтактным способом. По данным полиции, мать отвечала за хранение и фасовку "товара", а ее сыновья выступали в роли сбытчиков.

В ходе обыска по местам жительства фигурантов в Сосновом Бору, а также в СНТ "Рыбак-Сурье" Ломоносовского района было изъято 2 брикета с веществом растительного происхождения, общей массой 2,8 килограмма, а также 11 брикетов с синтетическим наркотиком, часть из которого уже была подготовлена к реализации и расфасована по специальным пакетам.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Также установлена причастность задержанных к ранее возбуждённому уголовному делу по факту распространения запрещённых веществ на территории Василеостровского района.

Вскоре перед судом предстанет жительница Карелии за попытку сбыть полкилограмма мефедрона в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО