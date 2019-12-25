В Петербурге расширили географию охвата роботов-доставщиков

С 13 мая роботы-доставщики работают также в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга. Ранее они доставляли только в Приморском районе, сообщили в городском комитете по транспорту.

В частности, в Калининском районе такая доставка теперь доступна в окрестностях проспекта Просвещения, улицы Вавиловых, Тихорецкого проспекта, а также проспекта Маршала Блюхера, в Красногвардейском районе – на Большой Пороховской улице, Индустриальном проспекте и проспекте Ударников.

Только за апрель 45 роверов совершили 8,8 тыс. поездок, обслужив жителей девяти локаций. Среднее время ожидания доставщика составляет 22 минуты. По вине роботов не зафиксировали ни одного ДТП.

