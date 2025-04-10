Роботы начали следить за чистотой на Московском вокзале в Петербурге

В здании Московского вокзала в Петербурге к уборке приступили роботы. Умные машины уже не просто подметают мусор, а полноценно отмывают даже засохшую грязь. Техника сначала строит цифровую карту помещения, прокладывает оптимальный маршрут и попутно фиксирует степень загрязнения.

Производительность одного робота составляет 1980 квадратных метров в час. При этом заметно снижается расход воды, электроэнергии и моющих средств. После завершения цикла уборщик на колесах самостоятельно направляется на зарядную станцию.

В Российских железных дорогах добавили, что с июня 2026 года на вокзалах усилят еще и санитарную обработку: для глубокой очистки и дезинфекции запустят парогенераторы. Помимо Петербурга, аналогичные роботы уже наводят порядок в залах ожидания Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов Москвы.

Фото: пресс-служба РЖД