Кинологи Росгвардии почтили саперных собак Ленинградского фронта

В парке Сосновка возложили цветы к памятнику служебным собакам войны.

В Санкт Петербурге в преддверии 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда состоялась церемония памяти, посвященная военным кинологам и служебным собакам Ленинградского фронта.

Возложение цветов прошло у памятника "Военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта", расположенного в парке "Сосновка" Выборгского района. В мероприятии приняли участие кинологи специального моторизованного Измайловского полка и ОМОН "Бастион" Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Монумент является единственным в России памятником, посвященным подвигу военных кинологов и служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Он установлен на месте бывшей школы питомника НКВД, где в период блокады Ленинграда проходила подготовка специалистов и собак для инженерно саперных задач. В годы войны на этой базе обучали собак для разминирования территорий, обнаружения минных полей, поиска диверсантов и эвакуации раненых с линии огня. Подразделения 34-го отдельного инженерно саперного батальона с участием служебных собак обезвредили под Ленинградом сотни тысяч боеприпасов.

Работы выполнялись в условиях постоянных артиллерийских обстрелов и острой нехватки продовольствия. Проведенная церемония стала символом сохранения памяти и преемственности традиций военных кинологов.

Фото: Росгвардия Петербурга