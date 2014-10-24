Кинолог и служебная собака отыскали потерявшегося пятилетнего петербуржца за несколько минут

Выяснилось, что мальчик катался на самокате и заблудился.

В Красногвардейском районе Петербурга кинолог Александра Горшкова и служебная собака Опер за несколько минут отыскали потерявшегося пятилетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об исчезновении ребенка в дежурную часть заявила мама. По словам женщины, несколько часов назад сын ушел играть на детскую площадку у дома и пропал. Она приступила к поискам самостоятельно, но это не привело к успеху.

Ориентировки были незамедлительно направлены в наружные службы. Пес вывел правоохранителей к ребенку. Выяснилось, что он катался на самокате и заблудился.

За 1,5 года Опер участвовал в задержании вора, который скрывался в вентиляционной трубе торгового центра. Кроме того, собака находила под снегом орудия преступлений, спрятанные правонарушителями.

Ранее мы рассказывали о том, что служебная овчарка Ямато помогла задержать поджигателя вышки связи у поселка Михайловский.

Видео: пресс-служба МВД России