Сегодня, 15:27
75
Кинолог и служебная собака отыскали потерявшегося пятилетнего петербуржца за несколько минут

Выяснилось, что мальчик катался на самокате и заблудился.

В Красногвардейском районе Петербурга кинолог Александра Горшкова и служебная собака Опер за несколько минут отыскали потерявшегося пятилетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Об исчезновении ребенка в дежурную часть заявила мама. По словам женщины, несколько часов назад сын ушел играть на детскую площадку у дома и пропал. Она приступила к поискам самостоятельно, но это не привело к успеху. 

Ориентировки были незамедлительно направлены в наружные службы. Пес вывел правоохранителей к ребенку. Выяснилось, что он катался на самокате и заблудился. 

За 1,5 года Опер участвовал в задержании вора, который скрывался в вентиляционной трубе торгового центра. Кроме того, собака находила под снегом орудия преступлений, спрятанные правонарушителями. 

Ранее мы рассказывали о том, что служебная овчарка Ямато помогла задержать поджигателя вышки связи у поселка Михайловский. 

Видео: пресс-служба МВД России 

