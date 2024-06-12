Служебная овчарка Ямато помогла задержать поджигателя вышки связи у поселка Михайловский

Опытная поисковая собака сразу же уверенно пошла по следу, быстро преодолев густые лесные заросли.

Операцию по задержанию злоумышленника, совершившего поджог телекоммуникационной вышки в поселке Михайловский Кировского района Ленобласти, возглавила служебная овчарка по имени Ямато. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о пожаре на вышке связи. Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели окрестности и обнаружили несколько следов преступления: пустую ёмкость из-под средства для розжига и перчатку неизвестного мужчины. Однако ситуация кардинально изменилась благодаря появлению кинолога Дарьи Ракутиной вместе с четвероногим напарником Ямато.

Опытная поисковая собака сразу же уверенно пошла по следу, быстро преодолев густые лесные заросли. Следуя чётко обозначенному маршруту, животное обнаружило вторую перчатку и отпечатки мужских ботинок — важные вещественные доказательства, которые без помощи специально подготовленной собаки могли бы затеряться. Полученные улики немедленно передали специалистам-криминалистам, чьи исследования помогли оперативно выявить подозреваемого.

Под подозрение попал 40-летний житель Невского района Петербурга, страдающий наркозависимостью. Из-за потребности в средствах на приобретение наркотиков он откликнулся на заманчивое предложение в одном из мессенджеров и согласился совершить преступное деяние за вознаграждение в размере 1500 долларов, предварительно получив лишь частичный аванс — 300 долларов. После исполнения задания и отправки фотоотчета мужчине обещали выплатить оставшуюся сумму, однако она так и не поступила.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающее наказание вплоть до пятнадцати лет заключения. Обвиняемый помещён под арест.

Главная заслуга в успешном завершении операции принадлежит Ямато, служащему в полиции уже третий год. Ранее этот опытный сотрудник неоднократно оказывал помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, продемонстрировав отличные способности, высокую дисциплину и потрясающее обоняние, сыгравшие ключевую роль и в данном расследовании.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти