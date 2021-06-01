Неизвестные подожгли локомотив на станции Шушары

Ликвидацией возгорания занималась локомотивная бригада, сумевшая оперативно справиться с пламенем.

В ночь на 26 ноября на территории железнодорожной станции Шушары произошёл пожар в тепловозе. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Примерно в 3:00 неизвестный злоумышленник сначала разбил стекло окна вагона, а затем бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью типа "коктейля Молотова". Ликвидацией возгорания занималась локомотивная бригада, сумевшая оперативно справиться с пламенем.

Представители Октябрьской железной дороги (ОЖД) подтвердили, что происшествие никак не повлияло на регулярное движение поездов, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Piter.TV