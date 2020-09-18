Пес Волк Меркурий помогает петербургской полиции раскрывать преступления

Благодаря полицейской овчарке удалось предотвратить ни одно страшное преступление.

Пес по кличке Волк Меркурий помогает петербургской полиции раскрывать преступления. Именно он нашел похищенную 15-летнюю девочку в заброшенном доме и спас от изнасилования. Съемочная группа Piter.TV побывала в центре кинологии и познакомилась с его подопечными.

Приняли решение искать с последнего места геолокации сотового телефона. Я дала собаке занюхать вещь девочки, приняла решение, что лучше это будет вещь, на которой спит ребенок, наволочка. Дала собаке понюхать, собака четко показала дом и парадную. Мария Копцева, инспектор-кинолог

Но это не единственная заслуга полицейской овчарки, за 8 лет службы Волк нашел немало важных улик. Историю Волка нам рассказала инспектор-кинолог и по совместительству хозяйка пса.

Искали как-то человека, который прятался в стену, двойная стена, он прятался от правоохранительных органов там. Помогли следствию его найти. Бабушку ограбили, помогли найти, человека задержали. Мария Копцева, инспектор-кинолог

В петербургской полиции служат десятки различных собак, каждый день они тренируются с кинологами. Это немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, ризеншнауцеры, ягдтерьеры и спаниели. У каждой собаки свое служебное предназначение.

У нас четыре направления применения: поиск взрывчатых веществ, наркотиков, розыск по следам человека и готовится собака по поиску трупов и трупных останков. Занятия проходят здесь, на базе центра готовим с трехмесячного возраста, в 1 год и 2 месяца у нас собаки уже работают. Ольга Миргорода, начальник отделения подготовки служебных собак ЦКС ГУ МВД России по Петербургу.

Недавно в кинологическом центре появились новые подопечные, котята. Их было решено оставить. По словам сотрудников центра, кошки тоже послужат на благо Родины: будут бороться с мышами вместо преступников.

Фото и видео: Piter.TV