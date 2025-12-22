Как уберечь домашних собак от морозов: мнение кинолога

Не каждая собака нуждается в зимней экипировке, но некоторые группы однозначно требуют утепления: короткие ноги, маленькие размеры, отсутствие шерсти, беременность и лактация повышают потребность в защите от мороза.

Наступившая зима доставляет неудобства не только людям, но и домашним животным, особенно собакам. Морозы, холодный ветер и повышенная влажность отрицательно сказываются на самочувствии питомцев даже при кратковременных прогулках. Профессиональный кинолог Дарья Горбенко поделилась рекомендациями с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург", рассказав, как защитить собак от холода и поддержать их здоровье в зимние месяцы.

Дарья подчеркивает, что главная проблема зимних прогулок для собак в условиях города связана с быстрыми изменениями температур между теплой квартирой и холодной улицей, сухим воздухом из-за отопительных систем, грязью и сыростью. Не каждая собака нуждается в зимней экипировке, но некоторые группы однозначно требуют утепления: короткие ноги, маленькие размеры, отсутствие шерсти, беременность и лактация повышают потребность в защите от мороза. Она добавляет, что пожилые собаки часто страдают от низких температур, несмотря на густую шерсть, поэтому для них рекомендуется дополнительная защита.

Очень важно подобрать качественную одежду, удобную для животного, подходящую по размеру и форме тела. Нужно учитывать индивидуальные предпочтения питомца и экспериментировать с моделями, рекомендует специалист. Однако использование одежды приносит пользу не только для здоровья питомца, но и облегчает уход за ним в плохую погоду. Чтобы обеспечить безопасность животного в темноте, желательно выбирать одежду со светоотражающими элементами. Кроме того, особое внимание следует уделять состоянию лап. Реагенты, используемые на улицах, могут нанести химический ожог чувствительным подушечкам, повредить кожу и шерсть.

Существуют специальные защитные кремы, которые наносятся перед выходом на улицу. Когда возвращаетесь домой, лапы надо аккуратно помыть и протереть, при необходимости воспользоваться увлажняющим средством. Альтернативой могут стать специальные ботинки, если собака привыкла к их ношению, добавила Дарья. Она предупредила, что игнорирование мер защиты в холодное время может негативно повлиять на иммунную систему животного, вызвав заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и кровообращения, вплоть до серьезных последствий, таких как гипотермия, судороги и даже гибель.

Зимние прогулки требуют иного подхода: низкая температура, недостаток солнечного света и ледяные дороги создают новые риски для здоровья собаки. Необходимо скорректировать режим прогулок таким образом, чтобы они приносили пользу и были безопасны.

Большинство здоровых взрослых собак чувствуют себя комфортно при температурах около +10 °C", — сказала Дарья. Она порекомендовала сокращать продолжительность прогулок при сильных морозах, ветрах и повышенной влажности, особенно для собак мелких пород, старых особей и животных с проблемами со здоровьем.

Дарья перечислила признаки переохлаждения у собак: дрожь, подтянутые лапы, взъерошенная шерсть, слабость и замедленное дыхание. В таких ситуациях животное нужно немедленно доставить в теплое помещение, накрыть одеялом и предложить теплую пищу и воду. Применять горячую грелку или энергичное растирание нельзя.

Одной из распространенных ошибок хозяев зимой является недооценка влияния низкой температуры на питомца. Люди склонны считать, что их любимцы не подвержены воздействию холода и обходятся без специального ухода. Нередко владельцы не замечают, что животное замерзло и просит закончить прогулку быстрее.

Фото: Pxhere