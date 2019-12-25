Из квартиры футболистки "Зенита" украли часы за 1,6 млн рублей

Преступник проник в помещение, отжав стеклопакет окна на кухне.

Во вторник, 12 мая, в полицию Петербурга обратился мужчина, который снимает квартиру у футболистки женской футбольной команды ФК "Зенит", и заявил об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, в период с 18 марта по 12 мая в двухкомнатную квартиру дома на Выборгском шоссе проник неизвестный. Грабитель смог попасть в помещение на 17 этаже, отжав стеклопакет окна на кухне.

Из мини-сейфа злоумышленник достал часы "Hublot" стоимостью 1 млн рублей, "Casio g-shock" за 75 тысяч рублей, "DKNY" стоимостью 15 тысяч рублей и "Tissot" за 20 тысяч рублей. Также пропали часы за 120 и 200 тысяч рублей, золотые часы "Bas" за 164 тысячи рублей и драгоценности. Общая сумма ущерба составила 1 686 000 рублей.

На месте преступления нашли следы пальцев рук и фрагмент следа от обуви. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: pixabay.com