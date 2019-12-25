Домушник украл из квартиры сотрудницы "Буквоеда" сумку с документами и кошельком

Общая сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.

В Петербурге полицейские ищут грабителя, который проник в квартиру сотрудницы "Буквоеда" на Пионерской улице и украл сумку с документами и кошельком. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, грабитель проник к ней в квартиру на третьем этаже в период с 04:00 до 12:00. Неизвестный открыл дверь путем подбора ключа. В помещении домушник обнаружил женскую сумку и украл ее вместе со всем содержимым.

Внутри находились документы, кошелек с 23 тысячами рублей и банковские карты, с которых списали 21 тысячу рублей. Общая сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

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