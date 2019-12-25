На Костюшко неизвестный отобрал у школьницы iPhone

Вечером 7 мая в полицию Московского района обратилась 34-летняя безработная женщина и заявила об ограблении своей 13-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, незнакомец напал на девочку возле дома №68 на улице Костюшко. Применив физическую силу, мужчина отобрал у школьницы мобильный телефон iPhone 6. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
По факту случившегося проводится проверка. Ведется розыск преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в Петербурге грабитель отобрал волосы у мастера по наращиванию.
Фото: pixabay.com
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