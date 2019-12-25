В Петербурге грабитель отобрал волосы у мастера по наращиванию

Добычей злоумышленника стали волосы черного цвета в количестве 100 прядей длиной 60 см.

Утром 7 мая в полицию Петербурга обратилась 22-летняя девушка, которая работает мастером по наращиванию волос, и заявила об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 6 мая около 21:45 у дома №1/1 на улице Уточкина к ней подошел неизвестный и, применив физическую силу, отобрал комплект волос для наращивания. Добычей злоумышленника стали волосы черного цвета в количестве 100 прядей длиной 60 см. Общая сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублей.

В тот же день подозреваемого удалось задержать возле дома №68 на Среднем проспекте В.О. Им оказался 25-летний неработающий молодой человек.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Задержанного отправили в изолятор временного содержания.

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Фото: pixabay.com